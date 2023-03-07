Романов Иван Григорьев
Место рождения
Дата рождения28.06.1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1833
Рождение ребёнка
15.12.1857
Дочь: Евгения Иванова
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
21.03.1867
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
17.02.1871
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
07.05.1873
Дочь: Христина Иванова
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
27.06.1874
Сын: Романов Сергей мл.
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
05.03.1879
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Рождение ребёнка
24.03.1880
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Романова Марфа Фёдорова
Смерть
Неизвестно