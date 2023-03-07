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Романов Иван Григорьев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.06.1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1833

Отец: Романов Григорий Игнатиев

Мать: Романова Мария Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.12.1857

Дочь: Евгения Иванова

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.03.1867

Сын: Романов Алексей Иванов

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Романов Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.1871

Сын: Романов Сергей Иванов

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1873

Дочь: Христина Иванова

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.06.1874

Сын: Романов Сергей мл.

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.03.1879

Сын: Романов Кирилл Иванов

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1880

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Романова Марфа Фёдорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марфа Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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