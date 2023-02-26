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Романова Марфа Фёдорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

17.12.1902

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Абрамов Фёдор Егоров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.12.1857

Дочь: Евгения Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.03.1867

Сын: Романов Алексей Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Романов Игнатий Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1870

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
17.02.1871

Сын: Романов Сергей Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1873

Дочь: Христина Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
27.06.1874

Сын: Романов Сергей мл.

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.03.1879

Сын: Романов Кирилл Иванов

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
24.03.1880

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Григорьев

Смерть
17.12.1902
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от старческой слабости
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