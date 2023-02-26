Романова Марфа Фёдорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти17.12.1902
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Абрамов Фёдор Егоров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.12.1857
Дочь: Евгения Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
21.03.1867
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1870
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
17.02.1871
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
07.05.1873
Дочь: Христина Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
27.06.1874
Сын: Романов Сергей мл.
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
05.03.1879
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Рождение ребёнка
24.03.1880
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Романов Иван Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.12.1902
Причина смерти: от старческой слабости