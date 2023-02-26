Абрамов Фёдор Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Романова Марфа Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение
До 1833
Отец: Абрамов Егор
Мать: Абрамова ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Агапия Фёдорова
Мать ребёнка: не указана
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно