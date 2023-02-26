Абрамов Фёдор Егоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамов Фёдор Егоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Романова Марфа Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Рождение
До 1833

Отец: Абрамов Егор

Мать: Абрамова ?

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Агапия Фёдорова

Мать ребёнка: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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