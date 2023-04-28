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Вараксинская Александра Егорова

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

21.01.1889

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Абрамов Егор

Мать: Абрамова ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1873

Дочь: Татьяна Петрова

Отец ребёнка: Вараксинский Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1879

Сын: Вараксинский Тихон Петров

Отец ребёнка: Вараксинский Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.10.1882

Дочь: Субботина Параскева Петрова

Отец ребёнка: Вараксинский Пётр Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вараксинский Пётр Васильев

Смерть
21.01.1889
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