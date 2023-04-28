Вараксинская Александра Егорова
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смерти21.01.1889
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Абрамов Егор
Мать: Абрамова ?
Рождение ребёнка
06.01.1873
Дочь: Татьяна Петрова
Отец ребёнка: Вараксинский Пётр Васильев
Рождение ребёнка
16.06.1879
Сын: Вараксинский Тихон Петров
Отец ребёнка: Вараксинский Пётр Васильев
Рождение ребёнка
20.10.1882
Дочь: Субботина Параскева Петрова
Отец ребёнка: Вараксинский Пётр Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1889