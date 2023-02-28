Вараксинский Пётр Васильев
Место рождения
Дата рождения07.01.1850
Дата смерти23.05.1911
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1850
Рождение ребёнка
06.01.1873
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Егорова
Рождение ребёнка
16.06.1879
Сын: Вараксинский Тихон Петров
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Егорова
Рождение ребёнка
20.10.1882
Дочь: Субботина Параскева Петрова
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Егорова
Бракосочетание
03.?.1889
.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
14.01.1891
Сын: Вараксинский Афанасий Петров
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова
Рождение ребёнка
16.09.1892
Сын: Вараксинский Фёдор Петров
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Татьяна Петрова
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова
Рождение ребёнка
1895
Сын: Вараксин Пётр Петров
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова
Рождение ребёнка
29.07.1898
Дочь: Петрова
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова
Рождение ребёнка
23.01.1902
Сын: Вараксинский Григорий Петров
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова
Рождение ребёнка
07.05.1903
Сын: Вараксинский Николай Петров
Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
билетный унтер-офицер
Смерть
23.05.1911
Причина смерти: от катара