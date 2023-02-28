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Вараксинский Пётр Васильев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

07.01.1850

Дата смерти

23.05.1911

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1850

Отец: Вараксинский Василий Иванов

Мать: Вараксинская Татьяна (Андреева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.01.1873

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Егорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1879

Сын: Вараксинский Тихон Петров

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Егорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.10.1882

Дочь: Субботина Параскева Петрова

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Егорова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
03.?.1889

Жена: Вараксинская Александра Семёнова

.с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
14.01.1891

Сын: Вараксинский Афанасий Петров

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.09.1892

Сын: Вараксинский Фёдор Петров

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Татьяна Петрова

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова

Рождение ребёнка
1895

Сын: Вараксин Пётр Петров

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.07.1898

Дочь: Петрова

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
23.01.1902

Сын: Вараксинский Григорий Петров

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.05.1903

Сын: Вараксинский Николай Петров

Мать ребёнка: Вараксинская Александра Семёнова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вараксинская Александра Егорова

Военная служба
Неизвестно
билетный унтер-офицер
Смерть
23.05.1911
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от катара
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