Вараксинский Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти02.03.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Вараксинский Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1845
Сын: Вараксинский Дмитрий Васильев
Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)
Рождение ребёнка
07.01.1850
Сын: Вараксинский Пётр Васильев
Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)
Рождение ребёнка
10.06.1866
Дочь: Акилина Васильева
Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Вараксинский Емельян Васильев
Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)
Смерть
02.03.1887