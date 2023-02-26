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Вараксинский Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

02.03.1887

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Вараксинский Иван

Мать: ?

Рождение ребёнка
1845

Сын: Вараксинский Дмитрий Васильев

Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
07.01.1850

Сын: Вараксинский Пётр Васильев

Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.06.1866

Дочь: Акилина Васильева

Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Вараксинский Емельян Васильев

Мать ребёнка: Вараксинская Татьяна (Андреева)

Смерть
02.03.1887
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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