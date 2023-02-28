Мусикаева Феодосия Иванова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.11.1894
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1902
Сын: Мусикаев Александр Гаврилович
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров
Рождение ребёнка
14.06.1906
Дочь: Агриппина Гаврилова
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров
Рождение ребёнка
05.05.1907
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров
Рождение ребёнка
08.01.1909
Сын: Мосякаев Дмитрий Гавриилов
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров
Рождение ребёнка
16.11.1910
Сын: Мосякаев Георгий Гавриилов
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров
Рождение ребёнка
19.12.1911
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров
Рождение ребёнка
25.08.1914
Дочь: Анна Гавриилова
Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров
Смерть
Неизвестно