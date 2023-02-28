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Мусикаева Феодосия Иванова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
?.11.1894

Муж: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1902

Сын: Мусикаев Александр Гаврилович

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.06.1906

Дочь: Агриппина Гаврилова

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
05.05.1907

Сын: Мосякаев Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.01.1909

Сын: Мосякаев Дмитрий Гавриилов

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.11.1910

Сын: Мосякаев Георгий Гавриилов

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.12.1911

Сын: Мосякаев Фёдор Гавриилов

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.08.1914

Дочь: Анна Гавриилова

Отец ребёнка: Мусикаев (мосякаев) Гавриил Петров

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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