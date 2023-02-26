Авдотья (Евдокия) Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия) Стефанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1777

Дата смерти

16.12.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.05.1804

Дочь: Денисова Елена Стефанова

Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
До 10.01.1812

Сын: Денисов Василий Стефанов

Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.08.1815

Сын: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов

Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1820

Сын: Пётр Стефанов

Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Стефан Васильев

Смерть
16.12.1835
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от горячки
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