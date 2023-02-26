Авдотья (Евдокия) Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1777
Дата смерти16.12.1835
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.05.1804
Дочь: Денисова Елена Стефанова
Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
До 10.01.1812
Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
15.08.1815
Сын: Денисов Абрам (Авраамий) Стефанов
Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев
Рождение ребёнка
20.08.1820
Сын: Пётр Стефанов
Отец ребёнка: Денисов Стефан Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.12.1835
Причина смерти: от горячки