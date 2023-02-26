Мартин Алексеев
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1781
Дата смертиДо 1823
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Новиков Алексей Архипов
Мать: Васса Стефанова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Надежда Мартинова
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Васса Мартинова
Мать ребёнка: Матрона Нестерова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Нестерова
Смерть
До 1823