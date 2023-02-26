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Мартин Алексеев

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Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1781

Дата смерти

До 1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Новиков Алексей Архипов

Мать: Васса Стефанова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Надежда Мартинова

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Васса Мартинова

Мать ребёнка: Матрона Нестерова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Нестерова

Смерть
До 1823
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
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