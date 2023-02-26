Васса Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасса Стефанова

Васса Стефанова

avatar

Место рождения

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Новиков Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов

сельцо Тимешово
Рождение ребёнка
1772

Сын: Демид Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталия Алексеева

Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мартин Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Илья Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1785

Сын: Новиков Илья Алексеев

Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новиков Алексей Архипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close