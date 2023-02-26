Васса Стефанова
Место рождениясельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Щедрино Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760
Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов
сельцо Тимешово
Рождение ребёнка
1772
Сын: Демид Алексеев
Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталия Алексеева
Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мартин Алексеев
Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Илья Алексеев
Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов
Рождение ребёнка
15.07.1785
Отец ребёнка: Новиков Алексей Архипов
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно