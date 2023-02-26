Новиков Тимофей Алексеев
Место рождениясельцо Тимешово
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Новиков Алексей Архипов
Мать: Васса Стефанова
сельцо Тимешово
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Татьяна Тимофеева
Мать ребёнка: Екатерина Петрова
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Петрова
Смерть
Неизвестно