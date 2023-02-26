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Новиков Тимофей Алексеев

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Место рождения

сельцо Тимешово

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Новиков Алексей Архипов

Мать: Васса Стефанова

сельцо Тимешово
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Татьяна Тимофеева

Мать ребёнка: Екатерина Петрова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Петрова

Смерть
Неизвестно
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