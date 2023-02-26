Новиков Алексей Архипов
Место рождениясельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1733
Дата смерти1788
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1760
Мать ребёнка: Васса Стефанова
сельцо Тимешово
Рождение ребёнка
1772
Сын: Демид Алексеев
Мать ребёнка: Васса Стефанова
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Наталия Алексеева
Мать ребёнка: Васса Стефанова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Мартин Алексеев
Мать ребёнка: Васса Стефанова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1784
Сын: Илья Алексеев
Мать ребёнка: Васса Стефанова
Рождение ребёнка
15.07.1785
Мать ребёнка: Васса Стефанова
сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Васса Стефанова
Смерть
1788