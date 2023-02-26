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Новиков Алексей Архипов

Место рождения

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1733

Дата смерти

1788

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Новиков ?

Мать: ?

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1760

Сын: Новиков Тимофей Алексеев

Мать ребёнка: Васса Стефанова

сельцо Тимешово
Рождение ребёнка
1772

Сын: Демид Алексеев

Мать ребёнка: Васса Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Наталия Алексеева

Мать ребёнка: Васса Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Мартин Алексеев

Мать ребёнка: Васса Стефанова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1784

Сын: Илья Алексеев

Мать ребёнка: Васса Стефанова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.07.1785

Сын: Новиков Илья Алексеев

Мать ребёнка: Васса Стефанова

сельцо Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васса Стефанова

Смерть
1788
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