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(Новикова) Наталия Архипова

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1740

Дата смерти

03.05.1808

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Новиков ?

Мать: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Мартин Евдокимов

Отец ребёнка: Евдоким Никитин

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Евдокимова

Отец ребёнка: Евдоким Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдоким Никитин

Смерть
03.05.1808
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от горячки
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