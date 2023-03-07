(Новикова) Наталия Архипова
Место рождения
Дата рождения1740
Дата смерти03.05.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мартин Евдокимов
Отец ребёнка: Евдоким Никитин
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Евдокимова
Отец ребёнка: Евдоким Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Евдоким Никитин
Смерть
03.05.1808
Причина смерти: от горячки