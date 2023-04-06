Евдоким Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдоким Никитин

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1740 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Мартин Евдокимов

Мать ребёнка: Наталия Архипова

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Агафия Евдокимова

Мать ребёнка: Наталия Архипова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталия Архипова

Смерть
Неизвестно
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