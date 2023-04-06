Евдоким Никитин
Место рождения
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Мартин Евдокимов
Мать ребёнка: Наталия Архипова
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Агафия Евдокимова
Мать ребёнка: Наталия Архипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталия Архипова
Смерть
Неизвестно