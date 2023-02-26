Анна Петрова
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Дата рожденияДо 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1796
Муж: Григорий Варфоломеев
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение
До 1878
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Смерть
Неизвестно