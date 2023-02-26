Анна Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Петрова

Анна Петрова

avatar

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия

Дата рождения

До 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1776 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.10.1796

Муж: Григорий Варфоломеев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение
До 1878

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губернии,Россия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close