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Анисия Иванова

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Место рождения

д.Гарченово Калужского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Гарченово Калужского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1801

Дочь: Матрона Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.11.1806

Муж: Григорий Варфоломеев

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814

Дочь: Васса Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.09.1816

Сын: Семён ст.

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Шунина Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев

Рождение ребёнка
10.01.1819

Сын: Семён Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.08.1823

Сын: Роман Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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