Анисия Иванова
Место рожденияд.Гарченово Калужского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Гарченово Калужского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
03.11.1801
Дочь: Матрона Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
01.11.1806
Муж: Григорий Варфоломеев
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
До 1814
Дочь: Васса Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев
Рождение ребёнка
10.09.1816
Сын: Семён ст.
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Шунина Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев
Рождение ребёнка
10.01.1819
Сын: Семён Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев
Рождение ребёнка
20.08.1823
Сын: Роман Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Варфоломеев
Смерть
Неизвестно