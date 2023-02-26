Анна (Панкратиева)
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смерти13.11.1835
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Бракосочетание
26.10.1816
Муж: Иван Варфоломеев
Рождение ребёнка
04.07.1820
Дочь: Ольга Иванова
Отец ребёнка: Иван Варфоломеев
Рождение ребёнка
02.09.1823
Дочь: Марфа Иванова
Отец ребёнка: Иван Варфоломеев
Рождение ребёнка
20.09.1831
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Иван Варфоломеев
Рождение ребёнка
10.11.1835
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван Варфоломеев
Смерть
13.11.1835