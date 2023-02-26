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Анна (Панкратиева)

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

13.11.1835

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: Кузнецов Кондратий Матвеев

Мать: Авдотья (Евдокия) Иосифова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
26.10.1816

Муж: Иван Варфоломеев

Рождение ребёнка
04.07.1820

Дочь: Ольга Иванова

Отец ребёнка: Иван Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.09.1823

Дочь: Марфа Иванова

Отец ребёнка: Иван Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
20.09.1831

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Иван Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
10.11.1835

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Иван Варфоломеев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
13.11.1835
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

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