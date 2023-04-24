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Кузнецов Кондратий Матвеев

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Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1773

Дата смерти

15.02.1807

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Кузнецов Матвей Ильин

Мать: Авдотья (Евдокия Иванова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Анна (Панкратиева)

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иосифова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
После 1800

Сын: Амвросий (Абросим) Кондратиев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иосифова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Ирина Кондратиева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иосифова

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья (Евдокия) Иосифова

Смерть
15.02.1807
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Причина смерти: от чахотки
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