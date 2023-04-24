Кузнецов Кондратий Матвеев
Место рождения
Дата рождения1773
Дата смерти15.02.1807
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Кузнецов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Анна (Панкратиева)
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иосифова
Рождение ребёнка
После 1800
Сын: Амвросий (Абросим) Кондратиев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иосифова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Ирина Кондратиева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия) Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1807
Причина смерти: от чахотки