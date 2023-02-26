Авдотья (Евдокия Иванова)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кузнецов Константин Матвеев
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кузнецов Кондратий Матвеев
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрона Матвеева
Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин
Смерть
Неизвестно