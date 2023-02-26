Авдотья (Евдокия Иванова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья (Евдокия Иванова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Кузнецов Константин Матвеев

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кузнецов Кондратий Матвеев

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кузнецов Мирон Матвеев

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрона Матвеева

Отец ребёнка: Кузнецов Матвей Ильин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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