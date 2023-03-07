Кузнецов Матвей Ильин
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: Кузнецов Илья Никитин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1770
Сын: Кузнецов Константин Матвеев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кузнецов Кондратий Матвеев
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)
Рождение ребёнка
1775
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Матрона Матвеева
Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)
Смерть
1811