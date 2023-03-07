Кузнецов Матвей Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Матвей Ильин

Кузнецов Матвей Ильин

avatar

Место рождения

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Кузнецов Илья Никитин

Мать: ?

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Кузнецов Константин Матвеев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кузнецов Кондратий Матвеев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Кузнецов Мирон Матвеев

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Матрона Матвеева

Мать ребёнка: Авдотья (Евдокия Иванова)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1811
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close