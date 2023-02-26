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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Параскева Ильина

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Кузнецов Матвей Ильин

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Акулина Ильина

Отец ребёнка: Кузнецов Илья Никитин

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Илья Никитин

Смерть
Неизвестно
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