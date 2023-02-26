Евдокия Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Никитина

Евдокия Никитина

avatar

Место рождения

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия

Дата рождения

1789

Дата смерти

08.02.1832

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Бракосочетание
14.01.1805

Муж: Антон (Верхоламов)

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
02.04.1820

Сын: Григорий Антонов

Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.02.1832
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close