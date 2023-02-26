Евдокия Никитина
Место рожденияд.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Дата рождения1789
Дата смерти08.02.1832
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия
Бракосочетание
14.01.1805
Муж: Антон (Верхоламов)
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
02.04.1820
Сын: Григорий Антонов
Отец ребёнка: Антон (Верхоламов)
Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
08.02.1832
д.Темешево Перемышльского уезда Калужскрй губернии,Россия