Баранов Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения22.12.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
22.12.1876 ст.
Отец: Егор (Георгий) Никитин
Мать: Мария Гаврилова
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Георгий Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Крещение
23.12.1876 ст.
Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Николай Никитин и крестьянская жена Неонила Ефремова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Третьяковым
Бракосочетание
10.09.1895 ст.
Жена: Анисья Константиновна
Запись №6 Сельца Хотебцова крестьянина Георгия Никитина сын Стефан Георгиев, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет и прихода села Дьякова, Борисо-Глебской церкви, сельца Лихачева крест... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.
Дочь: (Баранова) Агафья Степановна
Мать ребёнка: Анисья Константиновна
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Степан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.
Дочь: (Баранова) Прасковья Степановна
Мать ребёнка: Анисья Константиновна
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.03.1904 ст.
Дочь: (Баранова) Мария Степанова
Мать ребёнка: Анисья Константиновна
Запись №6 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.
Дочь: (Баранова) Ефросиния Степанова
Мать ребёнка: Анисья Константиновна
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
16.09.1907 ст.
Мать ребёнка: Анисья Константиновна
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.
Сын: Баранов Дмитрий Степанович
Мать ребёнка: Анисья Константиновна
Запись №27 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров Баранов и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.
Дочь: (Баранова) Ольга Степановна
Мать ребёнка: Анисья Константиновна
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянин Степан Георгиев Баранов и законная жена его Анисия Константинова; оба вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно