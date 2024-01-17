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Баранов Степан Егорович

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.12.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1876 ст.

Отец: Егор (Георгий) Никитин

Мать: Мария Гаврилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Георгий Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
23.12.1876 ст.
Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Николай Никитин и крестьянская жена Неонила Ефремова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с дьячком Иваном Третьяковым
Бракосочетание
10.09.1895 ст.

Жена: Анисья Константиновна

Запись №6 Сельца Хотебцова крестьянина Георгия Никитина сын Стефан Георгиев, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет и прихода села Дьякова, Борисо-Глебской церкви, сельца Лихачева крест... Показать все
Рождение ребёнка
27.01.1899 ст.

Дочь: (Баранова) Агафья Степановна

Мать ребёнка: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Степан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
21.10.1901 ст.

Дочь: (Баранова) Прасковья Степановна

Мать ребёнка: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.03.1904 ст.

Дочь: (Баранова) Мария Степанова

Мать ребёнка: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №6 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
14.05.1905 ст.

Дочь: (Баранова) Ефросиния Степанова

Мать ребёнка: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
16.09.1907 ст.

Сын: Баранов Сергей Степанов

Мать ребёнка: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
21.10.1909 ст.

Сын: Баранов Дмитрий Степанович

Мать ребёнка: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №27 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров Баранов и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
17.06.1912 ст.

Дочь: (Баранова) Ольга Степановна

Мать ребёнка: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянин Степан Георгиев Баранов и законная жена его Анисия Константинова; оба вероисповедания православного
Смерть
Неизвестно

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