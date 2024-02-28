(Баранова) Ефросиния Степанова
Место рождения
Дата рождения14.05.1905 ст.
Дата смерти05.01.1906 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905 ст.
Отец: Баранов Степан Егорович
Мать: Анисья Константиновна
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
16.05.1905 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова билетного рядового жена Анна Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком Петром Лебедевым
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.01.1906 ст.
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.01.1906 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд