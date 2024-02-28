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(Баранова) Ефросиния Степанова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

14.05.1905 ст.

Дата смерти

05.01.1906 ст.

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1905 ст.

Отец: Баранов Степан Егорович

Мать: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №11 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
16.05.1905 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: того же сельца Хотебцова билетного рядового жена Анна Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с псаломщиком Петром Лебедевым
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
05.01.1906 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от поноса
Похороны
07.01.1906 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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