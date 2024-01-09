Баранов Сергей Степанов
Место рождения
Дата рождения16.09.1907 ст.
Дата смерти21.12.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
16.09.1907 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Ваюхина крестьянин Сергей Феофанов и деревни Лихачева питомка Московского Воспитательного Дома Евдокия Степанова Таинство крещения совершал приходский священник Павел Сок... Показать все
Рождение
16.09.1907 ст.
Отец: Баранов Степан Егорович
Мать: Анисья Константиновна
Запись №13 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.12.1908 ст.
Причина смерти: от коклюша
Похороны
23.12.1908 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд