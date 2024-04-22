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(Баранова) Агафья Степановна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

27.01.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1899 ст.

Отец: Баранов Степан Егорович

Мать: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Степан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
28.01.1899 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Ваюхина крестьянин Сергей Феофанов и сельца Хотебцова билетного рядового жена Евдокия Федорова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов. Без псаломщик... Показать все
Смерть
Неизвестно
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