(Баранова) Агафья Степановна
Место рождения
Дата рождения27.01.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
27.01.1899 ст.
Отец: Баранов Степан Егорович
Мать: Анисья Константиновна
Запись №3 Сельца Хотебцова крестьянин Степан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
28.01.1899 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Ваюхина крестьянин Сергей Феофанов и сельца Хотебцова билетного рядового жена Евдокия Федорова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов. Без псаломщик... Показать все
Смерть
Неизвестно