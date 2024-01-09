Мария Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1846 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1872 ст.

Дочь: Ксения Егорова

Отец ребёнка: Егор Никитин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
22.12.1876 ст.

Сын: Баранов Степан Егорович

Отец ребёнка: Егор Никитин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Георгий Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.

Сын: Степан Егорович

Отец ребёнка: Егор Никитин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.

Сын: Баранов Федор Егоров

Отец ребёнка: Егор Никитин

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егор Никитин

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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