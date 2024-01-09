Мария Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1846 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.01.1872 ст.
Дочь: Ксения Егорова
Отец ребёнка: Егор Никитин
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
22.12.1876 ст.
Отец ребёнка: Егор Никитин
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Георгий Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
20.04.1880 ст.
Сын: Степан Егорович
Отец ребёнка: Егор Никитин
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Рождение ребёнка
24.12.1885 ст.
Сын: Баранов Федор Егоров
Отец ребёнка: Егор Никитин
Запись №32 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егор Никитин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно