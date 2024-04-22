Ксения Егорова
Место рождения
Дата рождения05.01.1872 ст.
Дата смерти19.06.1872 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
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Рождение
05.01.1872 ст.
Отец: Егор Никитин
Мать: Мария Гаврилова
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Крещение
06.01.1872 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Николай Никитин и деревни Чередова крестьянская жена Ефимия Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с дьячком Иваном... Показать все
Смерть
19.06.1872 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
21.06.1872 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя