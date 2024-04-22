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Ксения Егорова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

05.01.1872 ст.

Дата смерти

19.06.1872 ст.

Пол

Женский

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1872 ст.

Отец: Егор Никитин

Мать: Мария Гаврилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №2 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Крещение
06.01.1872 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Восприемниками были: того ж сельца крестьянин Николай Никитин и деревни Чередова крестьянская жена Ефимия Иванова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов с дьячком Иваном... Показать все
Смерть
19.06.1872 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
21.06.1872 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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