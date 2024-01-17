Степан Егорович
Место рождения
Дата рождения20.04.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1880 ст.
Отец: Егор (Георгий) Никитин
Мать: Мария Гаврилова
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Крещение
21.04.1880 ст.
Восприемником был той же деревни Василий Николаев Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с своим причтом
Смерть
Неизвестно