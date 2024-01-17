Степан Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Егорович

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

20.04.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

Около 1846 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1880 ст.

Отец: Егор (Георгий) Никитин

Мать: Мария Гаврилова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №14 Сельца Хотебцова крестьянин Егор Никитин и законная жена его Мария Гаврилова; оба они вероисповедания православного
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Крещение
21.04.1880 ст.
Восприемником был той же деревни Василий Николаев Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с своим причтом
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область

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