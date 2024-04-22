Баранов Дмитрий Степанович
Место рождения
Дата рождения21.10.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1909 ст.
Отец: Баранов Степан Егорович
Мать: Анисья Константиновна
Запись №27 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров Баранов и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
22.10.1909 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: сельца Хотебцова крестьянин Тихон Григорьев Савинов и г. Москвы мещанская дочь девица Екатерина Константинова Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно