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Баранов Дмитрий Степанович

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.10.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1909 ст.

Отец: Баранов Степан Егорович

Мать: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №27 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров Баранов и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
22.10.1909 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: сельца Хотебцова крестьянин Тихон Григорьев Савинов и г. Москвы мещанская дочь девица Екатерина Константинова Таинство крещения совершал приходский священник Павел Соколов с псал... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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