(Баранова) Прасковья Степановна
Место рождения
Дата рождения21.10.1901 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901 ст.
Отец: Баранов Степан Егорович
Мать: Анисья Константиновна
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
22.10.1901 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Ваюхина крестьянин Сергей Феофанов и сельца Хотебцова крестьянская жена Евдокия Федорова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петром... Показать все
Смерть
Неизвестно