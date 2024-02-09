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(Баранова) Прасковья Степановна

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

21.10.1901 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1901 ст.

Отец: Баранов Степан Егорович

Мать: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №22 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Егоров и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
22.10.1901 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: деревни Ваюхина крестьянин Сергей Феофанов и сельца Хотебцова крестьянская жена Евдокия Федорова Таинство крещения совершал приходский священник Петр Смирнов с псаломщиком Петром... Показать все
Смерть
Неизвестно
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