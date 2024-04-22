(Баранова) Мария Степанова
Место рождения
Дата рождения24.03.1904 ст.
Дата смерти28.06.1904 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1904 ст.
Отец: Баранов Степан Егорович
Мать: Анисья Константиновна
Запись №6 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
25.03.1904 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: сельца Хотебцова крестьянин Федор Георгиев и того же сельца, состоящего на военной службе жена Анна Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
28.06.1904 ст.
Причина смерти: от колик
Похороны
30.06.1904 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд