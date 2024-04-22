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(Баранова) Мария Степанова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

24.03.1904 ст.

Дата смерти

28.06.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1904 ст.

Отец: Баранов Степан Егорович

Мать: Анисья Константиновна

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись №6 Сельца Хотебцова крестьянин Стефан Георгиев и законная жена его Анисия Константинова; оба они вероисповедания православного
Крещение
25.03.1904 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: сельца Хотебцова крестьянин Федор Георгиев и того же сельца, состоящего на военной службе жена Анна Николаева Таинство крещения совершал приходский священник Петр Иоаннов Смирнов... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
28.06.1904 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от колик
Похороны
30.06.1904 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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