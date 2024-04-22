(Баранова) Ольга Степановна
Место рождения
Дата рождения17.06.1912 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1912 ст.
Отец: Баранов Степан Егорович
Мать: Анисья Константиновна
Запись №10 Сельца Хотебцова крестьянин Степан Георгиев Баранов и законная жена его Анисия Константинова; оба вероисповедания православного
Крещение
18.06.1912 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемниками были: Рузского уезда, Хотебцовской волости, деревни Васильевской крестьянин Иван Спиридонов Медведев и деревни Захряпиной крестьянская девица Александра Александрова Таинство крещения ... Показать все
Смерть
Неизвестно