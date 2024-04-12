Макаров Георгий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Георгий Леонтьевич

Макаров Георгий Леонтьевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Макаров Леонтий Алексеевич

Мать: Макарова Агафия Тимофеевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1865 года - 10 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. в с/х переписи за 1923 год, возраст 73 года
Бракосочетание
До ?.01.1880

Жена: Макарова Ксения Косьминична

Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Макаров Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1883

Сын: Макаров Иннокентий Георгиевич Егорович

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Макарова Арина Георгиевна

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Макаров Егор Егорович Георгиевич

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
в переписи за 1923 год, возраст 35 лет, в записе о браке 25 лет в 1914 году
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Макаров Николай Георгиевич Егорович

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1895

Сын: Макаров Ермолай Георгиевич Егорович

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Коренева Акилина Георгиевна

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.

Дочь: Рюмкина Евгения Георгиевна

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 119 от 19.12.1900 года. Родители: казак Буринского поселка Георгий Леонтьевич Макаров и его зж Ксения Косьминична, оба православные. Восприемники: казачий малолеток Иоанн Лаврентьевич Макаров... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Макаров Иван Георгиевич

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобылкина Ксения Георгиевна Егоровна

Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close