Макаров Георгий Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1855
В ИВ 1865 года - 10 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. в с/х переписи за 1923 год, возраст 73 года
Бракосочетание
До ?.01.1880
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Макаров Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Рождение ребёнка
Около 1883
Сын: Макаров Иннокентий Георгиевич Егорович
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Макарова Арина Георгиевна
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Макаров Егор Егорович Георгиевич
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
в переписи за 1923 год, возраст 35 лет, в записе о браке 25 лет в 1914 году
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Макаров Николай Георгиевич Егорович
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Рождение ребёнка
Около 1895
Сын: Макаров Ермолай Георгиевич Егорович
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Коренева Акилина Георгиевна
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Бырка, Приаргунский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
14.12.1900 ст.
Дочь: Рюмкина Евгения Георгиевна
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Запись № 119 от 19.12.1900 года. Родители: казак Буринского поселка Георгий Леонтьевич Макаров и его зж Ксения Косьминична, оба православные. Восприемники: казачий малолеток Иоанн Лаврентьевич Макаров... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1906
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобылкина Ксения Георгиевна Егоровна
Мать ребёнка: Макарова Ксения Косьминична
Смерть
Неизвестно