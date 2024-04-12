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Макаров Александр Георгиевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Макаров Георгий Леонтьевич

Мать: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
04.11.1900 ст.

Дочь: Макарова Александра Александровна

Мать ребёнка: Макарова Ирина Кирилловна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Запись № 104 от 08.11.1900 г. Родители: казак Буринского поселка Александр Георгиевич Макаров и его зж Ирина Кирилловна, оба православные. Восприемники: казак того же села Сергей Феодорович Кобылкин и... Показать все
Бракосочетание
До 1900

Жена: Макарова Ирина Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Макарова Пелагея Александровна

Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До 1907

Жена: Макарова Харитония Федоровна?

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Макаров Федор Александрович

Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Макаров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1915

Дочь: Макарова Анна Александровна

Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Макаров Парфентий Александрович

Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Сын: Макаров Вениамин Александрович

Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
информация с сайта Память Народа, в одном из документов у Макарова Вениамина Александровича отец стоит Чугуевский Изод Левонтьевич, в другом мать Харитония Федоровна Чугуевская. Возможно мать овдовев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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