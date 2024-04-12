Макаров Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Рождение ребёнка
04.11.1900 ст.
Дочь: Макарова Александра Александровна
Мать ребёнка: Макарова Ирина Кирилловна
Запись № 104 от 08.11.1900 г. Родители: казак Буринского поселка Александр Георгиевич Макаров и его зж Ирина Кирилловна, оба православные. Восприемники: казак того же села Сергей Феодорович Кобылкин и... Показать все
Бракосочетание
До 1900
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Макарова Пелагея Александровна
Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?
Бракосочетание
До 1907
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Макаров Федор Александрович
Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Макаров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?
Рождение ребёнка
Около 1915
Дочь: Макарова Анна Александровна
Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?
Рождение ребёнка
1922
Сын: Макаров Парфентий Александрович
Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
1926
Сын: Макаров Вениамин Александрович
Мать ребёнка: Макарова Харитония Федоровна?
информация с сайта Память Народа, в одном из документов у Макарова Вениамина Александровича отец стоит Чугуевский Изод Левонтьевич, в другом мать Харитония Федоровна Чугуевская. Возможно мать овдовев... Показать все
Смерть
Неизвестно