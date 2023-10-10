Макарова Арина Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: Макаров Георгий Леонтьевич
Мать: Макарова Ксения
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно