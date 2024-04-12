Макаров Ермолай Георгиевич Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти10.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Поручитель
17.04.1916 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
у Макарова Димитрия Лаврентьевича
Бракосочетание
До 1923
Жена: Макарова Наталья
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
19.08.1924
Сын: Макаров Григорий Ермолаевич
Мать ребёнка: Макарова Наталья
Арест
05.09.1937
Осуждение
15.12.1937
Осудивший орган: тройка УНКВД по Читинской обл. Статья: 58, п. 2, 58, п. 7, 58, п. 11 УК РСФСР Приговор: ВМН (расстрел). Служил в Белой армии. Служил в НРА ДВР. Жена, дети – 5 чел. (имена и возраст не... Показать все
Работа или профессия
До 1937
место работы: колхоз "Красный партизан".
Смерть
10.02.1938
расстрелян
Реабилитация осужденного
11.03.1957
Чита, город Чита, Забайкальский край
Реабилитирующий орган: Читинский облсуд