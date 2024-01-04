Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1889
Дата смерти22.03.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889
в переписи за 1923 год, возраст 35 лет, в записе о браке 25 лет в 1914 году
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Макаров Алексей Егорович Георгиевич
Мать ребёнка: не указана
сын от первого брака
Бракосочетание
28.05.1914 ст.
Жених казак Буринского поселка Георгий Георгиевич Макаров, 25 лет, вторым браком, и дочь казака девица Татиана Софрониевна Полоротова, 18 лет, первым браком, оба православного вероисповедания. Восприе... Показать все
Поручитель
21.01.1918 ст.
у Михея Софроновича Полоротова
Рождение ребёнка
30.06.1922
Сын: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
1929
Сын: Макаров Павел Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Макарова Евдокия Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Макарова Антонина Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна
Рождение ребёнка
20.03.1940
Дочь: Баранова Марфа Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна
Место рождения: Канский Тайнинский совхоз. запись 8.04.1940 года Анцирским сельисполкомом Канского района. № Р 3809286
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Мария Егоровна (Георгиевна)
Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна
Смерть
22.03.1945
в св-ве о смерти Макаров Егор Егорович