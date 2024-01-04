Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1889

Дата смерти

22.03.1945

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Жена

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1889

Отец: Макаров Георгий Леонтьевич

Мать: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
в переписи за 1923 год, возраст 35 лет, в записе о браке 25 лет в 1914 году
Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Макаров Алексей Егорович Георгиевич

Мать ребёнка: не указана

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
сын от первого брака
Бракосочетание
28.05.1914 ст.

Жена: Макарова Татьяна Сафроновна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Жених казак Буринского поселка Георгий Георгиевич Макаров, 25 лет, вторым браком, и дочь казака девица Татиана Софрониевна Полоротова, 18 лет, первым браком, оба православного вероисповедания. Восприе... Показать все
Поручитель
21.01.1918 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
у Михея Софроновича Полоротова
Рождение ребёнка
30.06.1922

Сын: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
1929

Сын: Макаров Павел Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Макарова Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Макарова Антонина Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна

Рождение ребёнка
20.03.1940

Дочь: Баранова Марфа Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Место рождения: Канский Тайнинский совхоз. запись 8.04.1940 года Анцирским сельисполкомом Канского района. № Р 3809286
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Мария Егоровна (Георгиевна)

Мать ребёнка: Макарова Татьяна Сафроновна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
22.03.1945
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
в св-ве о смерти Макаров Егор Егорович
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