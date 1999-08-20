Макаров Константин Егорович (Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения30.06.1922
Дата смерти20.08.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1922
Отец: Макаров Егор Егорович
Призыв на военную службу
22.06.1941
Призван Канским РВК Красноярского края
Военная служба
С 22.06.1941 по 08.05.1945
Старший сержант. С 22.06.41 по 18.11.41 ЮЗФ, с 1.09.42 по 6.01.43 ЗКФ, с 1.02.43 по 29.09.43 СКФ, с 1.01.44 ОПА, с 8.1944 - 4-й Ук.Ф. 22.03.1945 город Бухарест. Командир отделения 321 Отдельного Кавал... Показать все
Ранение
28.06.1941
Ранение
08.11.1941
Ранение
20.08.1942
Ранение
28.03.1944
Военная награда
23.06.1944
Кольчугино, Симферопольский муниципальный район, Республика Крым
Награжден Орденом Славы третьей степени № ордена 134224. Командир отделения 321 Отдельного Кавалерийского Эскадрона 242 Горно-Стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии отдельной Приморской армии. Д... Показать все
Военная награда
03.11.1944
Награжден "Орденом Славы второй степени". Дата подвига 12-15.10.1944. В составе разведгруппы в тылу у противника в течении 2-х дней вел беспрерывное наблюдение за противником. Действуя в засаде по зах... Показать все
Военная награда
15.10.1946
Старшему сержанту Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г." Удостоверение Ю №0341111
Рождение ребёнка
04.11.1946
Сын: Макаров Владимир Константинович
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
24.01.1947
За участие в героической обороне Кавказа Медаль "За Оборону Кавказа" Удостоверение У № 019035
Бракосочетание
20.05.1947
Жена: Макарова Мария Никитична
Абан, Абанский муниципальный район, Красноярский край
Свидетельство от 03.12.1949 г.
Военная награда
05.09.1949
Награжден юбилейной Медалью "XXX лет Советской Армии и Флота"
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Макаров Александр Константинович
Мать ребёнка: Макарова Мария Никитична
Рождение ребёнка
12.04.1951
Сын: Макаров Анатолий Константинович
Мать ребёнка: Макарова Мария Никитична
Рождение ребёнка
05.12.1954
Дочь: Шевченко Камышева Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Макарова Мария Никитична
в паспорте дата рождения 01.01.1955
Рождение ребёнка
22.01.1958
Дочь: Рединская Зоя Константиновна
Мать ребёнка: Макарова Мария Никитична
Июс, Орджоникидзевский муниципальный район, Республика Хакасия
Рождение ребёнка
29.08.1959
Дочь: Мачина Раиса Константиновна
Мать ребёнка: Макарова Мария Никитична
Рождение ребёнка
28.02.1961
Дочь: Алексейчик Любовь Константиновна
Мать ребёнка: Макарова Мария Никитична
Военная награда
07.06.1962
Медаль "За Оборону Киева" № 239869
Военная награда
22.10.1966
Награжден юбилейной Медалью "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г." Б № 1944589
Военная награда
19.12.1969
Награжден юбилейной Медалью "50 лет Вооруженных сил СССР"
Военная награда
?.02.1979
Награжден юбилейной Медалью "60 лет Вооруженных сил СССР"
Награда
11.10.1982
Награжден Медалью "Ветеран Труда"
Военная награда
22.06.1983
Награжден Медалью "В память 1500-летия Киева"
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной Войны второй степени, № ордена 1837187
Военная награда
09.05.1985
Награжден юбилейной Медалью "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г."
Военная награда
22.03.1995
Награжден юбилейной Медалью "50 лет Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г." Т № 14445796
Военная награда
19.02.1996
Награжден Медалью Жукова. Б № 0570354
Военная служба
Неизвестно
Смерть
20.08.1999
Северо-западное кладбище города Канска