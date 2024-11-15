Макарова (Полоротова) Татьяна Сафроновна Около 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Полоротова) Татьяна Сафроновна

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Место рождения

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

15.10.1977

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

Около 1866 г.р.

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: Полоротов Сафроний (Софроний) Васильевич

Мать: Полоротова Евдокия Антониевна

Елгино, Нерчинский округ, Забайкальская область
На осень 1897 года - 1 год. или 1895 год (из св-ва о смерти). или 1898 год (из похозяйственной книги села Сотниково Канского района) Родители из арх. справки о рождении Ирины Софроновны Полоротовой. ... Показать все
Бракосочетание
28.05.1914 ст.

Муж: Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Жених казак Буринского поселка Георгий Георгиевич Макаров, 25 лет, вторым браком, и дочь казака девица Татиана Софрониевна Полоротова, 18 лет, первым браком, оба православного вероисповедания. Восприе... Показать все
Рождение ребёнка
19.05.1922

Сын: Макаров Константин Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В МК Батаканской Богородице-Казанской церкви: родители: Буринского поселка гражданин Георгий Георгиевич Макоров (так в документе) и законная жена его Татиана Софроновна, оба православные. Восприемники... Показать все
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Макарова Мария Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
из похозяйственной книги села Сотниково Канского района
Рождение ребёнка
1928

Сын: Макаров Павел Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
из похозяйственной книги села Сотниково Канского района
Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Макарова (Макарова) Евдокия Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
из похозяйственной книги села Сотниково Канского района
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Макарова Антонина Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

и из похозяйственной книги села Сотниково Канского района
Место жительства
До 1940
Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
уехали сами или выслали из Буры доподлинно неизвестно. По словам Курочкина Виктора с 1931 года (надо узнать)
Рождение ребёнка
20.03.1940

Дочь: Баранова (Макарова) Марфа Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Макаров Егор (Георгий) Егорович Георгиевич

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Место рождения: Канский Тайнинский совхоз. запись 8.04.1940 года Анцирским сельисполкомом Канского района. № Р 3809286
Смерть
15.10.1977
Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
от сердечно-сосудистой недостаточности. тогда с. Октябрьское Ширинского района

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