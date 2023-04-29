Макаров Павел Егорович (Георгиевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1962
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Макарова Галина Павловна
Мать ребёнка: Макарова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Вера Павловна
Мать ребёнка: Макарова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макарова Надежда
Смерть
1962
Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
может быть 1963