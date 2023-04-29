Макаров Павел Егорович (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Павел Егорович (Георгиевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Макаров Егор Егорович Георгиевич

Мать: Макарова Татьяна Сафроновна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Макарова Галина Павловна

Мать ребёнка: Макарова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Вера Павловна

Мать ребёнка: Макарова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макарова Надежда

Смерть
1962
Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
может быть 1963
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