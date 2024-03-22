Баранова (Макарова) Марфа Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рождения20.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1940
Место рождения: Канский Тайнинский совхоз. запись 8.04.1940 года Анцирским сельисполкомом Канского района. № Р 3809286
Рождение ребёнка
1964
Отец ребёнка: Баранов Николай
Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Баранов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баранов Николай
Место жительства
Неизвестно