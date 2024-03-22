Баранова (Макарова) Марфа Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баранова (Макарова) Марфа Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

20.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1940

Отец: Макаров Егор Егорович Георгиевич

Мать: Макарова Татьяна Сафроновна

Сотниково, Канский муниципальный район, Красноярский край
Место рождения: Канский Тайнинский совхоз. запись 8.04.1940 года Анцирским сельисполкомом Канского района. № Р 3809286
Рождение ребёнка
1964

Сын: Баранов Игорь Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай

Канск, город Канск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баранов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Баранов Николай

Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баранов Николай

Место жительства
Неизвестно
Фыркал, Ширинский муниципальный район, Республика Хакасия
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