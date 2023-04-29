Макарова Антонина Егоровна (Георгиевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: Макаров Егор Егорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Евгений
Отец ребёнка: Цвенгер Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Макарова Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Цвенгер Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цвенгер Иван
Смерть
Неизвестно