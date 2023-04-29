Макарова Антонина Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова Антонина Егоровна (Георгиевна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Макаров Егор Егорович

Мать: Макарова Татьяна Сафроновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Евгений

Отец ребёнка: Цвенгер Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Макарова Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Цвенгер Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цвенгер Иван

Смерть
Неизвестно