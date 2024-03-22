Макаров Николай Георгиевич Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
18.02.1918 ст.
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Буринского поселка Актагучинской станицы Николай Георгиевич Макаров, 28 лет, правосла... Показать все
Поручитель
10.10.1918 ст.
у Макарова Филиппа Евфимовича
Смерть
Неизвестно