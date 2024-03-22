Макаров Николай Георгиевич Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакаров Николай Георгиевич Егорович

Макаров Николай Георгиевич Егорович

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Макаров Георгий Леонтьевич

Мать: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
18.02.1918 ст.

Жена: Макарова Вера Григорьевна

Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В метрической книге Батаканской Казанской церкви за 1918 год в разделе о бракосочетавшихся значатся: жених - казак Буринского поселка Актагучинской станицы Николай Георгиевич Макаров, 28 лет, правосла... Показать все
Поручитель
10.10.1918 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
у Макарова Филиппа Евфимовича
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close