Макаров Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Бракосочетание
После 1923
Жена: Макарова Варвара
дети – 5 чел.
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Арест
16.12.1937
Осуждение
03.01.1938
Работал в колхозе. Арестован 16 декабря 1937г. Приговорен 3 января 1938г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-2, 58-7 УК РСФСР, 58-11 УК РСФСР к 10годам лишения свободы. Реаб. 4 октября 1958г. Ч... Показать все
Реабилитация осужденного
04.10.1958
Смерть
Неизвестно