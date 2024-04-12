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Макаров Иван Георгиевич

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1855 г.р.

Мать

Около 1858 г.р.

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Макаров Георгий Леонтьевич

Мать: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
После 1923

Жена: Макарова Варвара

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
дети – 5 чел.
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Арест
16.12.1937
Осуждение
03.01.1938
Работал в колхозе. Арестован 16 декабря 1937г. Приговорен 3 января 1938г. Тройкой УНКВД по Читинской обл. по ст. 58-2, 58-7 УК РСФСР, 58-11 УК РСФСР к 10годам лишения свободы. Реаб. 4 октября 1958г. Ч... Показать все
Реабилитация осужденного
04.10.1958
Смерть
Неизвестно
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