Макаров Иннокентий Георгиевич Егорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883
Рождение ребёнка
1914
Сын: Макаров Ефим Иннокентьевич
Мать ребёнка: Макарова Анисья
Бракосочетание
До 1914
Жена: Макарова Анисья
Поручитель
17.04.1916 ст.
у Макарова Димитрия Лаврентьевича
Работа или профессия
1916
Урядник
Поручитель
18.02.1918 ст.
у Макарова Николая Георгиевича
Поручитель
10.10.1918 ст.
у Макарова Филиппа Евфимовича
Упоминание
1923
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно