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Макаров Иннокентий Георгиевич Егорович

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1883

Отец: Макаров Георгий Леонтьевич

Мать: Макарова Ксения Косьминична

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
1914

Сын: Макаров Ефим Иннокентьевич

Мать ребёнка: Макарова Анисья

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
До 1914

Жена: Макарова Анисья

Поручитель
17.04.1916 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
у Макарова Димитрия Лаврентьевича
Работа или профессия
1916
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Урядник
Поручитель
18.02.1918 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
у Макарова Николая Георгиевича
Поручитель
10.10.1918 ст.
Батакан, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
у Макарова Филиппа Евфимовича
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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