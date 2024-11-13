Макарова (Меркульева) Агафия (Агапия) Тимофеевна Около 1827 — найти родственников по фамилии на Familio
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Макарова (Меркульева) Агафия (Агапия) Тимофеевна

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1827

Отец: Меркульев Тимофей Ефимиевич

Мать: Меркульева Наталья Алексеевна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В 1851 году - 22 года (брак). В ИВ 1865 года - 38 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. мать надо уточнить
Бракосочетание
09.02.1851 ст.

Муж: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Жених- крестьянин Ушмунской деревни Леонтий Алексеевич Макаров, первым браком, 22 года; невеста - дочь крестьянина Буринской деревни Тимофея Ефимиевича Меркулиева девица Агапия, 22 года. Поручители: п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Макарова Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1865 года - 14 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об.
Место жительства
С 03.07.1852 ст.
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Макаров Георгий Леонтьевич

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1865 года - 10 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. в с/х переписи за 1923 год, возраст 73 года
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Макаров Лаврентий Леонтьевич

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1865 года - 8 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. В с/х переписи за 1923 год -70 лет.?
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Макарова Евдокия Леонтьевна

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1865 года - 5 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об.
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Макаров Ефим (Евфимий) Леонтьевич

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В ИВ 1865 года - 2 года. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. В с/х переписи 1923 года - 62 года.?
Рождение ребёнка
Около 1872

Сын: Макаров Фома Леонтьевич

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
год примерный из подворных карточек 1897 года
Рождение ребёнка
Около 1874

Сын: Макаров Павел Леонтьевич

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
год примерный из подворных карточек 1897 года, как самого младшего брата Георгия Леонтьевича
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Макарова Ксения Леонтьевна

Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
год примерный
Смерть
Неизвестно

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