Макарова (Меркульева) Агафия (Агапия) Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Около 1827
В 1851 году - 22 года (брак). В ИВ 1865 года - 38 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. мать надо уточнить
Бракосочетание
09.02.1851 ст.
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Жених- крестьянин Ушмунской деревни Леонтий Алексеевич Макаров, первым браком, 22 года; невеста - дочь крестьянина Буринской деревни Тимофея Ефимиевича Меркулиева девица Агапия, 22 года. Поручители: п... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Макарова Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
В ИВ 1865 года - 14 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об.
Место жительства
С 03.07.1852 ст.
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Макаров Георгий Леонтьевич
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
В ИВ 1865 года - 10 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. в с/х переписи за 1923 год, возраст 73 года
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Макаров Лаврентий Леонтьевич
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
В ИВ 1865 года - 8 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. В с/х переписи за 1923 год -70 лет.?
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Макарова Евдокия Леонтьевна
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
В ИВ 1865 года - 5 лет. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об.
Рождение ребёнка
Около 1863
Сын: Макаров Ефим (Евфимий) Леонтьевич
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
В ИВ 1865 года - 2 года. Осн.: ф. 282, оп. 1, д. 2096, л. 353 об. В с/х переписи 1923 года - 62 года.?
Рождение ребёнка
Около 1872
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
год примерный из подворных карточек 1897 года
Рождение ребёнка
Около 1874
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
год примерный из подворных карточек 1897 года, как самого младшего брата Георгия Леонтьевича
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Макарова Ксения Леонтьевна
Отец ребёнка: Макаров Лев (Леонтий) Алексеевич
год примерный
Смерть
Неизвестно