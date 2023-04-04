Розен (Малиновская) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1797
Дата смерти1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1797
Отец: Малиновский Василий Федорович
Мать: София
Бракосочетание
19.04.1825
Супруг(-а): Анна Васильевна бар. Розен (Малиновская)
Рождение ребёнка
19.06.1826
Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
05.09.1831
Сын: Розен Кондратий Андреевич
Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
24.07.1834
Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
06.09.1836
Дочь: Борова Анна (Инна)
Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
15.04.1839
Дочь: Софья
Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич
Рождение ребёнка
19.05.1841
Сын: Розен Андрей
Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич
Смерть
1883