Розен (Малиновская) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розен (Малиновская) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1797

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1797

Отец: Малиновский Василий Федорович

Мать: София

Бракосочетание
19.04.1825

Муж: Розен Андрей Евгеньевич

Супруг(-а): Анна Васильевна бар. Розен (Малиновская)
Рождение ребёнка
19.06.1826

Сын: Розен Евгений Андреевич

Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
05.09.1831

Сын: Розен Кондратий Андреевич

Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
1832

Сын: Розен Василий Андреевич

Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
24.07.1834

Сын: Розен Владимир Андреевич

Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
06.09.1836

Дочь: Борова Анна (Инна)

Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
15.04.1839

Дочь: Софья

Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич

Рождение ребёнка
19.05.1841

Сын: Розен Андрей

Отец ребёнка: Розен Андрей Евгеньевич

Смерть
1883
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