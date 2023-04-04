(Самборская) София
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смерти1812
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Бракосочетание
1791
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Малиновская) Елизавета
Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1796
Сын: Малиновский Иван
Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович
Рождение ребёнка
02.01.1797
Дочь: Розен (Малиновская) Анна
Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1804
Сын: Малиновский Андрей Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович
Рождение ребёнка
1807
Сын: Малиновский Иосиф Васильевич
Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович
Рождение ребёнка
03.07.1809
Дочь: Вольховская (Малиновская) Мария
Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович
Смерть
1812