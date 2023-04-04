(Самборская) София — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Самборская) София

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

1812

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Самборский Андрей Афанасьевич

Мать: (Фильдинг) Елизавета

Бракосочетание
1791

Муж: Малиновский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Малиновская) Елизавета

Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Малиновский Иван

Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович

Рождение ребёнка
02.01.1797

Дочь: Розен (Малиновская) Анна

Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Малиновский Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Малиновский Иосиф Васильевич

Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович

Рождение ребёнка
03.07.1809

Дочь: Вольховская (Малиновская) Мария

Отец ребёнка: Малиновский Василий Федорович

Смерть
1812

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