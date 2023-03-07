Самборский Андрей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1732
Дата смерти1815
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Сын: Самборский Александр
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
1779
Сын: Самборский Исаия
Мать ребёнка: Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самборский Эммануил
Мать ребёнка: Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета
Смерть
1815