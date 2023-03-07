Самборский Андрей Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамборский Андрей Афанасьевич

Самборский Андрей Афанасьевич

avatar

Место рождения

Нижняя Сыроватка, Сумська область

Дата рождения

1732

Дата смерти

1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижняя Сыроватка, Сумська область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1772

Дочь: София

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1776

Сын: Самборский Александр

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
1779

Сын: Самборский Исаия

Мать ребёнка: Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самборский Эммануил

Мать ребёнка: Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета

Смерть
1815
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close